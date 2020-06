“E bëmë një kryeministër Zaevin”, Ali Ahmeti: Projekti për ndarjen e Maqedonisë, kemi çuar granatën

Kreu i BDI ka dalë zyrtarisht me idenë e një Kryeministri shqiptar në Maqedoninë e Veriut, që pritet të zhvillojë zgjedhjet në 15 Korrik. I pyetur se sa e mundshme është kjo ide, Ahmeti tha:

“Ideja për një kryeministër shqiptar është hedhur para 11 vitesh, në 2009”.

A munden shqiptarët të marrin Kryeministrin e Maqedonisë?

Ahmeti: Po ju sjell shembullin e fundit, ne bëmë Zaevin kryeministër me votat e shqiptarëve.

Por nuk do bëhej kurrë një kryeministër shqiptar me votat e Zaevit.

Ahmeti: Nëse nuk e bën Zaev e bën dikush tjetër. Me rëndësi është që në Maqedoninë e Veriut të hiqen paragjykimet se shqiptarët nuk mund të drejtojnë dikastere të rëndësishme.

Ju personalisht besoni që mund të ketë një kryeministër shqiptar?

Ahmeti: Jo që besoj, por do të bëhet.

Si do behet?

Do bëhet sepse edhe do ndërgjegjësohen partitë maqedone që dalzotës për atë shtet nuk janë vetëm ata, por jemi edhe na.

Ahmeti: Ahmeti, ka treguar në emisionin “Opinion” idenë e vitit 2001 për ndarjen e Maqedonisë së asaj kohe. Ai tha se mendonte që një ndarje do të ishte e dhimbshme për të dyja palët, ndërsa tregoi se pas daljes së projektit shqiptarët e Maqedonisë kanë sulmuar një kazermë ushtarake si kundërpërgjigje.

Që t’ja heqim pluhurin. Subjekti që i del për zot kësaj ideje ka merita historike për atë vend që sot ekziston. Fevziu: Pse?

Ahmeti: Po dal nga modestia krejt. Nëse unë pajtohesha në 2001, që ai vend të ndahej ai do të ndaheshe. Dhe unë nuk e kam parë si ide të drejtë për atë vend që ai të ndahej. Po t’i kthehemi kohës, nuk dihet kush ishte e favorshme dhe kush ishte e pavaforshme, por unë e kam parë që një ndarje do të ishte e dhimbshme për të dyja palët.

Edhe pse maqedonasit e propozuan vetë…?

Ahmeti: Ky ka qenë vendimi më i vështirë i Shhtabit të Përgjithshëm, që s’ka ndarje. Në atë kohë kërkesën e ka sjellë zoti Xhaferri. Dhe kemi biseduar. Më ka pyetur: a takohesh me ndonjë personalitet të lartë? I thashë unë përditë shkruaj letra, hajde ulemi, bisedojmë, të gjejmë rrugë për zgjidhje. Sepse ato nëna shamizeza janë edhe shqiptare, dhe maqedone.

Ne kërkojmë të jemi të barabartë, të jetojmë të lirë dhe jo qiraxhi në shtëpitë tona. I thashë: takohemi. Por më tha: Ta dish përse takohesh, për ndarjen e shtetit. Pjesa perëndimore, Gostivari, Tetova, Dibra, nuk e di për Kërçovën dhe Strugën a mund të merren krejt… Ulu bisedoni bashkë me ata. I thashë: Unë s’jam për ndarje dhe për këtë projekt, sepse dhe hartat dolën më pas. Nëse don dikush ta ndajmë, Manastir, Prilep, Veles, Shkup, Kumanovë.

Kjo tha nuk bëhet asnjëherë. Nëse dikush mendon se më josh me Zajazin (fshati i lindjes së Ahmetit), sepse e kishin fut në hartë të Shqipërisë, kurse Likovën ja jepnin Kosovës. I thashë kjo punë nuk bëhet dhe të nesërmën pasi ka dalë Akademia për projektin, pas 2 ditësh ne kemi çuar granatën në kazermën “Tito” si kundërpërgjigje ndaj mosndarjes.