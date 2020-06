Aktori rrëzohet në mes të skenës, rezulton pozitiv me Covid. Deklarata e tij na habiti të gjithëve

Aktori, komediani dhe ish-hosti i CNN D.L. Hughley njoftoi se ai testoi pozitiv koronavirus ndërsa hetimi epidemiologjik ndaj tij nisi pasi u rrëzua në skenë gjatë një shfaqje në Nashville.

Hughley, 57 vjeç, vuante nga lodhja pasi punoi dhe udhëtoi gjatë javës, tha publicisti Yvette Shearer. Në një postim në Instagram, Hughley tha se diagnoza pozitive erdhi pasi u krye një seri testesh kur ai u dërgua në Spitalin Shën Thomas të Nashville të Premten në mbrëmje pas rënies rrëzimit të tij në skenë.

“Unë isha ai që e quajnë asimptomatik,” tha Hughley në postimin e tij. “Nuk kam simptoma të ngjashme me gripin, nuk kam pasur gulçim, nuk kam pasur vështirësi në frymëmarrje, nuk kam kollë, nuk kam ethe të shkallës së ulët. Unë kam ethe. Nuk kam pasur një humbje erë ose shije, me sa duket thjesht kam humbur vetëdijen “.

Ai tha se do të kthehet në dhomën e tij të hotelit për t’u karantinuar për dy javë pas daljes nga spitali ndërsa rrëfimi mbi mungesën e simptomave na habiti të gjithëve. “E pra faleminderit për lutjet dhe dëshirat tuaja të mira dhe disa prej tyre nuk do të lëndonin, kështu që shpresojmë se nuk do të zhvillohet simptoma. Ndoshta kjo është aq e keqe sa bëhet,” tha ai. Kreditë e tij përfshijnë “The D.L. Hughley Shoë”, “The Hughleys”, “Soul Plane” dhe “Comedy Get Down”.