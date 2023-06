Ju kujtohet Poli i "Big Brother 1"? Ish banori përfundon në burg

Ai ishte një ndër banorët më të pëlqyer të "Big Brother 1", edhe për shkak të lidhjes së tij me bionden simpatike Ina.

Pol Babi prej më shumë se dy vitesh është zhvendosur në SHBA ku ushtron profesionin si aktor.

Pak kohë më parë Poli ka deklaruar se do të luajë në seriale shumë të ndjekur që do transmetohen në HBO dhe Netflix. Në serialin që po xhiron së fundmi, Poli do të luajë rolin e një të burgosuri.

Këtë e ka njoftuar vetëish-banori nëpërmjet një postimi në Instagram ku shfaqet në burg, shkruan Xing. “Dhe sërish në burg”, shkruan ai.

Një prej serialeve ku ish-banori është pjesë i quajtur “Code Black” transmetohet edhe në Shqipëri, në kanalin “Top Channel”.