PE diskuton për Shqipërinë, Calavera: Vijoni dialogun për Reformën Zgjedhore, plotësimi i kushteve i rëndësishëm

Parlamenti Evropian gjatë mbledhjes së sotme ka zhvilluar diskutime për situatën aktuale në Shqipëri nën drejtimin e David McAllister. Në diskutime kishte komente pro dhe kundër vendit tonë në lidhje me shembjen e Tetarit Kombëtar, Reformën në Drejtësi, krimin në vend apo Reformën Zgjedhore.

Kryetarja e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit Genoveva Ruiz Calavera, shprehu keqardhje për shembjen e Teatrit Kombëtar pa pasur dialog, duke theksuar se duhet të ruhet trashëgimia kulturore.

Në lidhje me Reformën Zgjedhore, Calavera tha se palët politike duhet të vijojnë më tej me dialogun mes tyre për të çuar përpara reformën. Calavera tha se fjala e ambsadorit të BE-së Luigi Soreca në lidhje me Reformën Zgjedhore është ajo çfarë Parlamenti Europian ka shprehur.

''Për shembjen e Teatrit Kombëtar, na vjen keq për atë akt dhe kërkuam që të kishte dialog. Ne vijojmë të bëjmë thirrje se duhet të ruhet trashëgimia kulturore por gjithashtu duhet edhe të zbatohet ligji. Shqipëria duhet të avancojë edhe më tej në dialogun për të vijuar përpara me reformën zgjedhore. Ajo që shpreh delegacioni ynë në Tiranë është ajo që ne duam. Presim që të diskutojmë në Këshill për sa i përket këtyre pikave që Shqipëria duhet të përmbushë. Për çështjen e Reformës në drejtësi, duam të shikojmë një staf shumëngjyrësh. Jemi duke mbështetur Shqipërinë për ripërtëritjen e ekonomisë. Kushtet janë shumë të rëndësishme që të plotësohen", u shpreh ajo.

Raporteri David Lega tha se qeveria tregohet shumë e ashpër me gazetarët dhe shumë e butë me tráfikantët e derisa ky raport të ndryshojë, Shqipëria nuk mund të hapë negociatat me BE. Ai gjithashtu theksoi se Shqipëria duhet të plotësojë15 kushtet që të nisë negociatat.

Eurodeputetit gjerman Bernhard Zimniok i cili në mbledhjen e Parlamentit Europian shprehet se duhet që të ndalohet dërgimi i parave në Shqipëri, duke theksuar se integrimi i Shqipërisë në BE mund të hap probleme në union. Ai thekson se nëse Shqipëria hyn në union, shtetasit shqiptarë kanë një tendencë të madhe për t'u larguar nga vendi e për të punuar në shtetet evropiane.

"Nuk mendoj se do të gjendet një zgjidhje në Shqipëri, boll e ndihmuam, nuk duhet të dërgojmë më shumë para në Shqipëri. T’i mbyllim negociatat dhe të kuptojmë se duke futur Shqipërinë brenda sjell probleme", shprehet Zimniok.

Kujtojmë se më 19 qershor, PD-ja tha se PE kishte miratuar amendamentin e Grupit të Partive Popullore Europiane me 15 kushtet e caktuara nga Këshilli i Bashkimit Europian që Shqipëria duhet të ketë përmbushur përpara thirrjes në Konferencën Ndërqeveritare të parë me shtetet anëtare, por që kryeministri Rama e mohoi duke ironizuar se kush kapet pas 15 kushteve do të mbetet në opozitë.

Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit të mbajtur më 9 qershor, Rama tha se procesi i integrimit kërkon shumë energji dhe bashkëpunim mes nesh, të gjitha palëve, objektivi është ende larg, por Shqipëria ka bërë shumë hapa përpara.