Moderatorja tregon situatën e sikletshme që i ndodhi në klub: Ishte tapë, hapi kamerën dhe…

Moderatoja Alesia Bami është një ndër vajzat më të komentuara në showbizin shqiptar për fotot e saj provokuese. Së fundmi moderatorja ka rrëfyer një situatë të sikletshme që i ka ndodhur në një klub.

Ajo tregoi se teksa ishte nën shoqërinë e mikeshave, papritur një person i pirë që ishte pranë saj kishte marrë dikë me kamer dhe filloi të bënte sikur kishte dalë me të.

“Herën e fundit që isha në klub, isha me shoqet e mia, edhe dikush komplet i pirë me telefonin e tij po fliste me dikë në kamera dhe bënte sikur ishte me mua. Atë e larguan bodyguardët.

Një njeri pak impulsive si puna ime, nuk do ishte mirë të frekuentoja dhe aq shumë për shkak të tipit që kam”, u shpreh Alesia.