Dëmet nga tërmeti, publikohet lista e tretë me 500 emra në Tiranë që kanë fituar dëmshpërblimet

Ka shkuar në 1500 lista e personave që kanë përfituar nga dëmshpërblimi, banesat e të cilëve u dëmtuan nga tërmeti.

Pas 1000 emrave të parë, bashkia e Tiranës ka publikuar edhe listën e re me 500 emrat e tjerë që përfitojnë pagesat cash, shtëpitë e të cilave pësuan dëme që mund të riparohen, të kategorisë DS1, DS2, DS3.

Të premten, Këshilli Bashkiak miratoi listën me 3 mijë emrat e parë, ndërkohë që kreu i Bashkisë siguroi se puna po vijon me intensitet për të përmbyllur plotësisht 10 mijë dosjet, duke miratuar çdo javë një listë me 3 mijë dosjet. “Sot janë 3 mijë familje të kategorive DS1, DS2 dhe DS3 që marrin pagesat cash. Do të vazhdojmë kështu, nga 3 mijë në çdo mbledhje, që t’i afrohemi sa më shpejt shifrës së 10 mijë dosjeve, të gjitha nga tërmeti i nëntorit”, tha Veliaj.

( Kliko këtu ) Lista e tretë e plotë me 500 emrat në Tiranë që kanë fituar dëmshpërblimet