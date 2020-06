Tragetet u hapën por jo për të gjithë! Autoriteti Portual: Ja kategoritë që do mund të udhëtojnë

Autoriteti Portual Durrës ka njoftuar se jo të gjitha kategoritë mund ta përdorin transportin detar nga dita e nesërme, ditë kur Ministria e Infrastrukturës njoftoi se do të hapen linjat e trageteve.

Sipas APD nga nesër, 22 qershor, do të udhëtojnë vetëm shqiptarët rezidentë në Itali dhe shtetasit e huaj që dëshirojnë të udhëtojnë drejt porteve italiane.

Për të gjitha kategoritë ky transport do të hapet vetëm nga dat 1 korrik.

Njoftimi i plotë:

Faza 1: Nga nesër shtetasit Shqiptarë me rezidencë të përhershme në Itali (soggiorno), dhe shtetasit e BE-së, do mund të udhëtojnë lirshëm nga Durrësi drejt porteve italiane.

Faza 2: Bazuar në dispozitat aktuale të BE-së (dhe urojmë mos të këtë surpriza): nga data 1 korrik 2020, transporti detar i pasagjerëve drejt Italisë do të jetë i hapur për të gjithë shtetasit Shqiptarë.

Lejohen gjithashtu të lëvizin me transport nderkombëtar të trageteve të gjithë shtetasit e huaj që ndodhen në Shqiperi ose vijnë në Shqiperi per arsye pune.

– Lejohen të lëvizin nga dhe për në Shqipëri, të gjithë shtetasit Shqiptarë që janë rezidentë në vendet e BE, dhe janë te pajisur me dokumenta te shteteve të BE ose shteteve te tjera jashtë BE.

– Do të lejohen të lëvizin të gjithë diplomatët Shqiptarë dhe të huaj, si dhe diplomatë të Republikës së Kosovës me automjetet e tyre personalë në hyrje dhe ne dalje për dhe nga Shqiperia