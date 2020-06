Shpërthen në lot trajneri italian, njeriu i tij më i dashur ndërroi jetë nga Koronavirus

Një moment tejet prekës është shënuar ditën e sotme teksa po mbahej një minutë heshtje para fillimit të ndeshjes mes Livornos dhe Çitadelës, në Serinë B.

Heshtja po mbahej në nder të viktimave nga Covid-19 në Itali, kur trajneri i Livornos, Antonio Filipini ka shpërthyer në lot duke mos mbajtur dot dhimbjen për humbjen e nënës së tij nga kjo pandemi.

Kujtojmë që Italia është një nga vendet europiane më shumë të goditura nga Koronavirus.

Livorno manager Antonio Filippini crying during minute's silence for covid-19 victims following the death of his mother from coronavirus 💔

— Photos of Football (@photosofootball) June 21, 2020