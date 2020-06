Shokon djali i Muhammad Ali: Babi do të ishte kundër “Black Lives Matter”, janë racistë

Në përvjetorin e katërt të vdekjes së boksierit, djali i vetëm biologjik i Muhamed Aliut thotë se babai i tij do të ishte kundër “Black Lives Matter”, duke e quajtur këtë një lëvizje “raciste” dhe protestuesit “djaj”.

Muhammad Ali ka qëndruar kundër racizmit gjatë gjithë jetës së tij, por djali i tij Muhammad Ali Jr. thotë se i ati do të ishte zemëruar me protestuesit me ngjyrë që ushtruan dhunë dhe grabitën e shkatërruan mijëra biznese gjatë protestave pas vrasjes së George Floyd.

Për NY POST, ai tha:

“Babai im do të kishte thënë se ata s’janë gjë tjetër veç se djaj. Babai im thoshte se të gjitha jetët kanë rëndësi. Unë s’mendoj se ai do të pajtohej me ta. Nuk janë vetëm jetët e njerëzve me ngjyrë që kanë rëndësi, jetët njerëzve të bardhë kanë rëndësi, jeta e kinezëve ka rëndësi, jeta e të gjithëve ka rëndësi. Zoti i do të gjithë, ai kurrë nuk veçoi askënd. Vrasja është e gabuar, pavarësisht se kush është.”

Ndërsa për dhunën policore, e cila është bërë problematike në SHBA, djali i legjendës Ali tha:

“Asnjë polic nuk zgjohet në mëngjes dhe të thotë se unë do vras një person me ngjyrë apo një të bardhë sot. Policët thjeshtë mundohen të kthehen në shtëpi, te familjet e tyre”.

Pritet që këto deklarata nga Muhammad Ali Jr. Të ngjallin debat të gjerë në Amerikë, për më tepër që ky i fundit u shpreh se bie edhe dakord me Trump për shpalljen e “ANTIFA” një organizatë terroriste.

