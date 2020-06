Shënohet një tjetër viktimë me COVID-19, ish deputeti jep lajmin e hidhur për djalin e tezes: Do më mungosh

Një tjetër viktimë është shënuar mnga COVID-19 në vendin tonë.

Lajmin e hidhur e ka bërë me dije ish-deputeti i Partisë Demokratike Edmond Spaho, i cili ka humbur kushëririn e tij nga COVID-19.

“Homazh per shokun, vellain, mikun dhe djalin e tezes ing. Luan Qemo te cilit Covid 19 sapo i mori jeten. Kemi ecur sebashku qe femije fare te vegjel e deri me sot. Do me mungosh shume…”- shkruan Spaho.

