Me bluze dhe shall të Celtic, Meta nga Gjiri i Lalzit: 26 kilometra vrap para perëndimit të diellit

26 km before the sunset. TEN-IN-A-ROW. It's not easy, but WE CAN! Hail Hail! 🍀🍀 #CelticFC 💚

26 km before the sunset. TEN-IN-A-ROW. It's not easy, but WE CAN! Hail Hail! 🍀🍀 #CelticFC 💚 #CelticFans #CelticTV #CelticView

Gepostet von Ilir Meta am Samstag, 20. Juni 2020