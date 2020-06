Ja si do transformohet Piramida, Veliaj: Punimet nisin këtë verë

Qeveria shqiptare i ka dhënë dritën jeshile projektit të Bashkisë së Tiranës për një nga investimet më strategjike, atë të transformimit të Piramidës në qendër teknologjie.

Deklarata u bë nga kryebashkiaku Veliaj në mbledhjen e anëtarëve të Këshillit Bashkiak ku theksoi se bashkë me Fondin Shqiptaro-Amerikan do të nisin shumë shpejt edhe punimet.

“Dua të informoj Këshillin se Bashkia e Tiranës u pajis nga qeveria shqiptare me lejen për të bërë ndërhyrje tek Piramida, kërkoi një leje nga KKT, duke qenë se është një monument i mbrojtur dhe duke qenë se edhe ndërhyrjet do jenë të specializuara për të ruajtur integritetin e asaj ndërtese e cila në bashkëpunim me miqtë dhe aleatët tanë strategjikë në transformimin e Tiranës, me FSHA, ne do fillojmë punimet këtë verë për transformimin e Piramidës”,- tha ai.