COVID për herë të parë në Pogradec, tre të infektuarit, punonjës të konsultores së fëmijës

Shtohet harta e të prekurve me Covid-19 në juglindje. Pas Korçës me 26 raste, 19 prej të cilëve të shëruar, është Pogradeci tashmë me 3 raste të reja.

Burimet jo zyrtare bëjnë me dije se bëhet fjalë për personel mjekësor të këtij qyteti të cilët mësohet se nuk kanë patur ndonjë histori kontaktesh me personat e infektuar madje asnjëri prej të infektuarve nuk ka qënë në kontakte me qëndrën spitalore universitare “Nënë Tereza”.

Bëhet fjalë për 3 raste në një konsultore fëmijësh në një prej rrugëve kryesore të qytetit të Pogrdecit. Një ditë më parë Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Pogradec mësohet të ketë marrë 8 tamponë, pjesa më e madhe e të cilëve në këtë konsultore, 3 prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv. Nga ana e kësaj njësie ka filluar gjurmimi i të tre rasteve me qëllim shkëputjen e zinxhirit të transmetimit tek personat e tjerë.

Për këtë mjekët epidemiologë kanë tërhequr të gjitha kartelat e vizitave të kryera në këtë konsultore me qëllim gjurmimin e rasteve të tjera ashtu siç kanë kontaktuar familjarët dhe persona të tjerë kontakti me të 3 rastet që tashmë rezultojnë pozitivë.

Nga ana e Njësisë Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Korçë një ditë më parë janë dërguar 4 tamponë të cilët kanë rezultuar negativë ndërsa nga Devolli edhe Kolonja nuk është dërguar asnjë tampon.