“Abcom” lë në baltë klientët, bie sinjali i internetit: Na falni, kemi probleme teknike!

Kompania e internetit Abcom ka lene ne balte klientet e saj pas problematikave te theksuara me sherbimin e internetit diten e sotme.

Pas me teper se nje muaji qe klientet jane ankuar ne menyre te vazhdueshme per cilesine e sherbimit, me luhatje te dukshme te fuqise se sinjalit ne 24 ore, te shtunen e 20 qershorit situata ka arritur kulmin.

Abcom u ka lene sinjalin ne pajisje klienteve, por lidhja me internetin edhe formale pasi internet nuk ka.

Disa prej klienteve qe kane kontaktuar me suportin e kompanise, thane se perfaqesues te Abcom kane pranuar fuqine minimale te sinjalit, madje thuajse zero, por jane shprehur se suporti teknik eshte duke kryer nderhyrje ne rrjet.

Konkretisht nje prej qytetareve ka derguar edhe testin qe ka bere me vete platformen e Abcom, ku pavaresisht se paguan per 15 MBPS Upload, ne fakt ne linjen e tij ky tregues eshte 3.36. Nderkaq Upload eshte 0.30 nderkohe qe duhej te ishte 3 MBPS.

Te ndodhur ne kete situate klientet e ABCOM kane nisur te mendojne per zgjidhje alternative pasi edhe ne rastet kur kane lidhje me rrjetin e kesaj kompanie, faqet e internetit qendrojne loading, dhe nuk hapen.

Per kete aresye shume prej tyre kane pare si zgjidhje perdorimin e celulareve si hotspot, ku tregojne se sinjali i internetit eshte shume here me i shpejte se ai i rrjetit te Abcom.