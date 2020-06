Shënohet rasti i parë, nuk kishte vënë maskë e zbresin nga avioni dhe humbet fluturimin

Koronavirus në mbarë botën ka bërë që maska të jetë e detyrueshme dhe është shënuar rasti i parë që një pasagjer të zbritet nga avioni sepse nuk kishte maskë.

Pasagjeri Brandon Straka është zbritur nga fluturimi 1263 në aeroportin LaGuardia të Nju Jorkut këtë të mërkurë, pasi ekuipazhi i ‘American Airlines’ vuri re që ai nuk kishte të vendosur maskë.

Maska në fytyrë është një kërkesë e detyrueshme nga linjat e mëdha amerikane si një mënyrë për të frenuar përhapjen e Covid-19, citon Lajmi i Fundit.al.

Ka qenë vetë pasagjeri Brandon Straka, një aktivist konservator, i cili shkroi dje në Twitter:

‘Më zbritën nga avioni sepse nuk kisha veshur maskë! Hera e parë që ndodh kjo, ky s’është ligj federal. Për mua kjo nuk është një luftë kundër American Airlines, sepse nuk bëra rezistencë por thjesht zbrita dhe humba fluturimin tim. E kuptoj që janë rregullat dhe politikat e tyre.’

Por Brandon ka refuzuar të tregojë se pse refuzoi të vishte një maskë, kjo ka mbetur e paqartë.

Ndërkohë, kompania American Airlines në një deklaratë për shtyp rreth incidentit tha:

‘Si rezultat i rishikimeve të bëra Z.Straka nuk do të lejohet të fluturojë me kompaninë tonë, pasi ai nuk arriti të zbatojë politikat tona të bëra publike nga ekuipazhi ynë. Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur sigurinë dhe mirëqenien e klientëve tanë dhe të anëtarëve të ekipit, kjo është arsyeja pse ne forcuam zbatimin e politikës sonë mbajtjen e maskës në bord. Ne presim që klientët të cilët vendosin të fluturojnë me ne t’i zbatojnë këto politika, dhe nëse është e nevojshme, ne do t’ua mohojmë udhëtimin”, citon Lajmi i Fundit.al

Sakaq linja ajrore u shpreh se Brandon Straka do të lejohet të fluturojë me ‘American Airlines’ pasi të jetë hequr kushti që pasagjerët duhet të pajisen me maska.

Burimi CNBC| Përktheu dhe Përshtati Lajmi i Fundit.al