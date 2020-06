Qëllohet me 5 plumba drejt biznesmenit, policia: I vunë gjobë 10 mijë euro

Zbardhet ngjarja e ndodhur ne Bulqize ku biznesmeni Gezim Balla eshte qelluar me arme pese here, por per fat ka arritur te mbijetoje. Policia tha se atij i vendosen nje gjobe 10 mije euro dhe me pas e qelluan me arme ne vendin ku do behej dorezimi i parave.

NJOFTIMI I POLICISE

Policia identifikon dhe vijon kontrollin e zonës për kapjen e autorit të kërcënimit për vënie gjobë ndaj një biznesmeni.

Me datë 19.06.2020, shtetasi G.B, (biznesmen), është paraqitur në ambientet e Komisariatit të Policisë Bulqizë dhe ka bërë kallzim, i cili ka deklaruar që është telefonuar dhe kërcënuar për vënie gjobë nga një shtetas.

Falë reagimit në kohë dhe veprimeve profesionale, Policia identifikoi shtetasin F.Sh, i cili kishte telefonuar dhe kërcënuar shtetasin G.B.

Në vijim të veprimeve për kapjen e autorit, policia ka shoqëruar biznesmenin në vendin ku i kishte kërkuar autori që të paraqitej.

Shtetasi F.Sh, i cili ishte fshehur rreth 500 metra në shpatin e malit, ka qëlluar në ajër dhe është larguar me shpejtësi.

Shërbimet e policisë kanë rrethuar zonën dhe vijon krehja për kapjen e autorit.