Ambulanca mbërin tek Infektivi, COVID përhapet në Tiranë e Belsh

Dërgohet me ambulance ne spitalin infektiv një i dyshuar me Covid-19 në spitalin Infektiv në kryeqytet.

Ai është transportuar me ambulancë dhe është futur në ambientet e spitalit rreth orës 09:00 të paradites së sotme (19 qershor)

Ende nuk dihet nëse këtij personi do t’i bëhen kontrollet e zakonshme apo do të shtrohet në spital.

Në Shqiperi dje u shënuan 66 raste të reja me Covid 19 dhe 1 humbje jete, ndërsa pritet përditësimi i situatës për sot.

Një tjetër rast pozitiv është konfirmuar me covid-19 në Belsh, duke e çuar në 3 numrin e rasteve në zonë. Dje një punonjës i policisë së Elbasanit ka rezultuar pozitiv me covid 19 duke rikthyer panikun e infektimeve masive për shkak të virusit në institucionet publike.

Ende nuk ka një përgjigje të saktë Drejtoria e Shëndetit Publik të Elbasanit se si do të veprohet në rastin e këtij punonjësi policie, pra do të ketë ose jo vendosje të komisariatit në karantinë pasi rasti në fjalë është referuar si rast i kryeqytetit përderisa punonjësi i policisë është banues në Tiranë, por punonjës në Elbasan.

Ndërkohë që Instituti i Shëndetit Publik do të vendosë për zbatimin e protokollit në lidhje me komisariatin e Elbasanit, rasti i dytë i identifikuar me Covid 19 është ai drejtoreshës së një qendre për fëmijët me aftësi ndryshe, edhe ky një rast që mund të kthehet në burim infeksioni.