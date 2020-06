Zef Mazi: Detyra si kryenegociator përgjegjësi e madhe për mua, ekipi im avokati më i mirë i vendit

Kryenegociatori i Shqipërisë për negociatat e Shqipërisë me BE Zef Mazi në deklaratën për media deklaroi se detyra që i është dhënë ka përgjegjësi të mëdha, më së pari për vendin.

Zef Mazi u shpreh se ekipi që do të zgjedhë do të jetë avokat i integrimit të Shqipërisë në hapësirën europiane.

“Detyra si kryenegociator është një detyrë e përgjegjësi e madhe për mua. Detyra që kemi përpara është e vështirë dhe komplekse. Në Ministrinë e Jashtme ka një bërthamë të disa diplomatëve, të cilët janë aty akoma, edhe pse qeveritë kanë ndryshuar. Doja të falënderoj kryeministrin për detyrën e ngarkuar. Do të funksionoj si avokati më i mirë i Shqipërisë, do të kem raporte shumë të mira me BE. Duhet të gjejmë rrugët për të plotësuar kushtet për integrim.

Kaq shumë rëndësi që ekipi të funksionojë në mënyrë harmomike. Kjo është garë e gjatë, por qëllimi është i njëjtë për të gjithë shqiptarët. Unë do flas me tqë gjithë faktorët politikë në vend, sepse integrimi ka nevojë për partitë, për zërat e shoqërisë civile. Po punohet për Akademi për Integrimin në vendin tonë. Ekipi i kryenegociatorit do të ketë 3-4 persona. Vakancat do të bëhen publike që t’i jepet mundësia çdokujt që mendon se ka aftësi të aplikojë. Do kemi mundësi që të zgjedhim më të kualifikuarit”, deklaroi Mazi.