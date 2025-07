Veseli: Albin Kurti e bëri Vuçiçin hero duke marrë 1.000 teste nga Serbia

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli ka deklaruar se Albin Kurti e bëri hero e humanitar presidentin e Serbisë, Vuçiç, duke marrë 1000 teste nga ky shtet.

Veseli tha se mënyra si janë marrë ato 1.000 teste është e turpshme.

Ky i fundit ka thenë se:

“Pas 21 viteve, Serbia me shpall gjendje të jashtëzakonshme në territorin e Kosovës, kjo është e turpshme. Ne kur e kanë qu kryet shumë ua kemi ulë e disa thonë se duan luftë me Serbinë por flirtojnë me të”.

Ai ka shtuar gjithashtu se “askush nuk do të guxoj të prek një milimetër të shtetit tonë”.

Sipas tij, e kanë përkrahur mocionin e mosbesimit të Qeverisë Kurti, për shkak të cenimit të marrëdhënieve me SHBA-të.

“Kurti kur erdhi në pushtet e harrojë “znaqken”, tash më duket e ka kthyer. Instaloi militantë nëpër borde, e turpëroi Kosovën, por kulmi i turpit është kur njerëzit e Kurtit kanë filluar ta fyejnë UÇK-në”.