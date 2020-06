“Nuk më pushojnë lotët”, Jonida Vokshi bëhet nënë për herë të parë, zbulon emrin e vajzës

View this post on Instagram

Nuk me pushojne akoma lotet e lumturise! Totalisht dashuri e nje tjeter dimensioni! Nje jete e re, tashme dedikuar ty e vogla ime, EMI jone @besnikkrapi ❤️ Isha shume me fat qe gjate gjithe shtatezanise u ndoqa dhe solla ne jete kete mrekulli tek @spitalihygeiatirane, me kushtet dhe stafin me te mire dhe pike! Mirenjohje🙏🏻 U ndoqa nga doktoresha me e mire e Hygeas dhe ne bote☺️ qe ma ka bere te lehte e te bukur cdo etap te kesaj periudhe, Kristina Kosta.Doktoreshe Kristina, je fantastike, si mjeke dhe si njeri❤️ Faleminderit Aferdita, Moza e te gjithe doktoreshat,mamite e ketij spitali, qe me ndihmuan ne lindjen natyrale. Por mbi gjithcka FALEMINDERIT ZOT per kete mrekulli ndjesi me te cilen me bekove🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻