Ndodh e kundërta/ Shqiptarët shkojnë me traget në Itali, rezultojnë me koronavirus pas testimit

Ndërkohë që Italia është një nga vatrat më të nxheta të përhapjes së virusit, madje në vendin tonë prej andej ka ardhur rasti i parë i konfirmuar zyrtarisht, së fundmi, teksa shifrat atje janë drejt rënies, dy shqiptarë të mbërritur me traget në vendin fqinj kanë rezultuar pozitiv me Covid-19.

Katër raste janë zbuluar të prekur nga Covid-19 në zënën e Puglia të Italisë dy prej të cilëve kishin udhëtuar nga Shqipëria drejt vendit fqinj me traget.

Me këto shifra, aktualisht pozitive (raste totale më pak të kuruara dhe të vdèkur) bien në 306 në Itali. Gjithsej të regjistruarit në spital kanë pësuar rënie të ndjeshme dhe arriti në 35 (dje shifra ishte 48). Dy nga 4 pozitivet e reja janë nga krahina e Brindisi.

Njëra është nga krahina e Barit dhe një tjetër, megjithatë, është një banor jashtë rajonit. Dhe Presidenti i Rajonit, Michele Emiliano, i cili foli në sitin e ndërtimit Asclepios 3 në spitalin Bari, foli për disa nga pozitat e reja.

“Mbrëmë ne patëm lajmet e dy personave nga jashtë, të cilët u identifikuan si pozitivë. Një nga dy udhëtuan me veturë nga Bullgaria, tjetri me traget nga Shqipëria dhe tani do të na duhet të kërkojmë të gjithë ekranët e trageteve. Kemi një aftësi reagimi shumë të shpejtë. Dhe ky është kufiri i ri: pasi nuk mund të lejojmë një bllokim tjetër duhet të jemi kaq të shpejtë në diagnozë. Kjo është arsyeja pse Poliklinika është gati të pajiset me një makinë që kryen 10 mijë shtupë në ditë “., shrkuan la repubblica.