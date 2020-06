Flet Florjan Binaj pasi rezultoi pozitiv: Jam infektuar me koronavirus, ja gjendja ime shëndetësore

Aktori i “Portokalli”, Florjan Binaj, ka konfirmuar lajmi se është i infektuar me Covid-19.

Vetëm para pak minutash, Binaj ka postuar një Instagram një foto përmes të cilës përcjell edhe gjendjen e tij shëndetësore.

“Polici i Portokalli” shprehet me shaka se virusin e ka marrë në Gjermani.

Postimi i plotë i aktorit:

“Jam aq pozitiv si tip saqe dola pozitiv edhe me covid-19 Të dashur ndjekës, fansa, miq dhe mikesha, pas nje testimi rutin, fati donte që unë të qëlloja i prekur nga virusi Covid-19.U vetëizolova që para testimit dhe do qëndrojë në izolim si gjithë të tjerët deri nē pērfundim të krantinës. Fatmirsisht nuk kam asnje simptomë dhe asnjë shqetsim dhe gëzoj shëndet të plotë. Mendova t’jua them vetë të vërtetën sesa ta lexoni nga portalet që për ndonjë klikim janē të gatshëm të shkruajnë çdo gjë!Mē vjen keq që do mungoj këto 2 javët e fundit të sezonit të Portokallisë por skam ç’bëj…

Dhe për të gjithë ata që më pyesin: ku e more?-i them, e mora në Gjermani por km i ka origjinale të vetat. Shëndet të gjithëve!”