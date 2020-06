Dështoi takimi për Reformën Zgjedhore/ Reagimet e palëve

As në mbledhjen e sotme të Këshillit Politik, palët nuk kanë arritur në një marrëveshje.

Në përfundim të tryezës së Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore, ish-deputeti Oerd Bylykbashi tha se marrëveshja e 5 qershorit duhet të zbatohet për të siguruar të gjitha garancitë për emërimin e anëtarëve të KQZ.

“Propozimi ynë i dytë u bë për marrëveshjen që u arrit më 5 qershor. Nga një anë do të jenë profesionistë dhe do të gëzojnë besimin e politikës. Do të sigurojnë garancinë që KQZ nuk do të ketë maxhorancë bulldozer. Është prezantim i njohur për publikun. Propozimi ynë është miratuar nga Komisioni i Venecias, dhe pretendimet e maxhorancës nuk qëndrojnë.”

Kurse bashkryetari i tryezës së Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit politik është shprehur se së shpejti shpreson që të gjendet një zgjidhje sa më shpejt.

Ndër të tjera ai ka theksuar se shpreson që PD-ja do të reflektojë dhe do të mundet që mes opozitës dhe mazhorancës të gjendet një formulë kompromisi mes palëve për Reformën Zgjedhore.

“Gjëja e parë është që PD po vjen tek skema brenda Kuvendit dhe e përshëndes. Skema nuk është e ngjashme me atë të drejtësisë. Mendojmë që deputetët duhet të jenë të përfshirë në këtë proces. Skema e PS nuk ka funksionuar keq. Maxhoranca garanton dhe e them publikisht se do të kenë mbështetjen tonë. Brenda skemës mund të ketë zgjidhje. Ne kërkuam që të mos përjashtojnë deputetët. Mendoj që është e mundshme të gjendet kompromis. Mbase japim dhe ne ndonjë ide. E rëndësishme është që opozita do të jetë e garantuar që propozimet e tyre do të garantohen për votat e maxhorancës. Organet do të kenë jetëgjatësi. Ndryshe do të zgjidhen me short. Sa të gjejmë kompromis dhe do ta mbyllim marrëveshjen. Brenda pak ditësh procesi do të përfundojnë.”

Për më shumë se 90 minuta palët politike në Këshillin Politik të Reformës Zgjedhore diskutuan për mënyrën si do të zgjidhen anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Tryezën e sotme e bojkotoi Rudina Hajdari.

Pika që ka krisur palët është KQZ-ja e re, mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të saj.

Dy ditë pas kontestimit të Partisë Socialiste për formulën për KQZ e re, Partia Demokratike ka dërguar një tjetër propozim në tryezën e Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore.

Formula e re kërkon që procedurën për zgjedhjen e anëtarëve të KQZ-së ta inicioi Kuvendi, jo më nga Avokati i Popullit si në variantin e parë, por komisioni përzgjedhës të mos jetë i përbërë nga deputetë, por nga juristë që i propozojnë palët politike, PS, PD dhe LSI, pra KQZ të mbetet sërish politike.