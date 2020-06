Shpikje shqiptarësh/ Kapen me kufomë në bagazh në Bari, do e sillnin për ta varrosur

Policia italiane u përball me një situatë te pazakonte ne portin e Barit. Ajo zbuloi një trup te pajete në bagazhin e automjetit të 2 shqiptarëve nga Kosova, të cilët po hipnin në një traget te linjës me Shqipërine.

Pas kontrollit nga agjentët e policisë kufitare rezultoi se personi i vdekur ishte i afërm i dy kosovareve qe kishin zgjedhur ta transportonin ilegalisht nga Italia në vendin e origjinës, ku dhe do të varrosej.

Nderkohe, dy kosovaret qe tentuan te shmangnin burokracite e bashke me to edhe detyrimet financiare per sherbimin funeral, mund te perballen me sanksione ligjore pasi kane shkelur rregullat.