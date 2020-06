Sara Hoxha s’e ka aspak problem shoqërinë me ish-in e partnerit, Dafina Zeqirin

Ditën e sotme u zbulua bashkëpunimi bombë i kësaj vere mes Dafina Zeqirit, Ledri Vulës dhe Lumi B.

Pesë vite pas bashkëpunimit të fundit të titulluar “Got your back”, Dafina dhe Ledri të cilët ishin dikur partnerë, tashmë po sjellin një tjetër projekt.

Mirëpo, pikërisht e dashura aktuale e Ledrit, Sara Hoxha i ka shoqëruar gjatë prapaskenave të xhirimeve.

Duket se Sara jo vetëm që nuk e ka problem praninë e ish-it të partnerit, madje është bërë vetë shoqe me Dafinën.

Ka qenë kjo e fundit që ka ndarë në llogarinë e saj të “Instagram” në “InstaStory” një foto me Sarën dhe një vajzë tjetër, teksa qëndrojnë të treja të ulura pranë njëra-tjetrës.

Dafina krahas fotos shkruan: “Destiny’s child”, emrin e grupit të famshëm të vajzave, duke lënë të kuptohet se dhe ato tashmë janë bërë një grup shoqesh.

Me siguri edhe Sara po i jep “një dorë ndihmë” këngëtarëve për projektin e ri, që do të jetë pjesë e albumit të ri të Dafinës, me titull “Dafinë moj”.

Ende nuk e dimë se ç’titull do të ketë kënga dhe kur do të publikohet, megjithatë po e presim me padurim.