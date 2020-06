‘Ngec’ sërish mbledhja për Reformën Zgjedhore, Gjiknuri refuzon të takohet me opozitën

Opozita parlamentare ka kërkuar që pasditen e sotme të zhvillohet mbledhja për Këshillin Politik në orën 17:00.

Pas ftesës së opozitës i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i perfaqësuesit të mazhorancës Damian Gjiknurit, i cili ka refuzuar takimin me opozitën.

Pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit Politik, opozita jashtëparlamentare deklaroi dje se mazhoranca po kërkon që të bllokojë sërish procesin.

“Nisur nga njoftimi juaj per mbledhje dhe nga diskutimet e djeshme per KQZ qendrimi i PS eshte si me poshte: Ne lidhje me propozimin per formulen e emerimit te KQZ si dhe mekanizmat e vendimarrjes qe propozuar u shprehem kunder dhe nuk mund te diskutohen me ne mbledhjen e radhes. E gjykojme nje propozim jashte marreveshjes dhe tradites parlamentare per rolin e Kuvendit ne zgjedhjen e KQZ.

Per kete ceshtje do te diskutojme pasi te na sillni paraprakisht nje propozim tjeter qe respekton faktin qe Kuvendi eshte sovran ne zgjedhjen e organit te KQZ duke siguruar edhe konsultimet dhe dakordesimet ne lidhje me emrat qe plotesojne kriteret dhe kane miratimin tuaj. Pra, e theksoj vetem nese sillni propozim te ri bazuar ne keto parime mund te vazhdoje ky diskutim.

Per pikat e tjera ju lutem specifikoni cilat jane ato perfshire propozimet alternative qe keni duke i derguar paraprakisht me qellim qe ti japim zgjidhje ne mbledhjen e radhes dhe mos humbim kohe me debate te kota. Pra, vetem pas ketij qartesimi mund te konfirmoj mbledhjen e radhes ne cdo kohe.”- njofton Gjiknuri.

Sipas PD-së shkak është bërë formula për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili përbëhet nga 3 trupa.