Mbyllen 80 biznese në Vlorë, Breshani: Efekti i pandemisë i fortë

Rreth 80 biznese janë mbyllur në Vlorë për shkak të situates së krijuar nga pandemia e Covid 19.

Kreu i Dhomës së Tregtisë në qytetin bregdetar, Arben Breshani konfirmon se situata në biznese mbetet e vështirë.

Bizneset më të “goditura” janë kryesisht biznesit e vogla.

Ndërsa për rigjallërimin e ekonomisë, sipas tij janë nga turistët e huaj, por situata nuk duket pozitive për shkak të mbylljes së kufijve dhe mungesës së lëvizjes.

Për sa i përket një vale dhe mbyllje të dytë të vendit, Breshani shton do të ishte katastrofike për bizneset.

Ky i fundit deklaroi se:

“Pandemia do të kishte pasoja. Sidomos në biznes. Pandemia shëndetësore është më e rëndësishme, por edhe në biznes është e rëndësishme. Biznesi është promotori i ekonomisë. Në qytetin e Vlorës janë rreth 80 biznese të vogla që janë mbyllur. Efekti i pandemisë është goxha i fortë. Të gjithë duhet të shpenzojnë pasi ndihmojnë. Rigjallërohet ekonomia. Ajo që është me e rëndësishme është biznesi i turizmit. Sa më mirë të jetë ky lloj biznesi aq më mirë do të jetë pandemia. Bizneset e mëdha nuk janë mbyllur. Po dëgjojmë se do të ketë një valë të dytë dhe një mbyllje e dytë. Ne besojmë që nuk do të ndodhi ky skenar, pasi do të ishte katastrofike për bizneset në qytetit të Vlorës. Po erdhën turistë të huaj do të rrisin nivelin e biznesit në qytetin e Vlorës, por nuk duket shumë pozitive”.