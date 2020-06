“Ka një djalë me Putin?”/ Kush është spiunia ruse që futi në telashe liderët e botës

Quhet Anna Chapman dhe është një figurë e njohur në Rusi si një prej bashkëpunëtoreve më të afërta të presidentit Vladimir Putin.

Në vitin 2005, Ana ose siç njohët ndryshe “spiunia kokëkuqe”, u njoh me britanikun Alex Chapnam dhe pas disa kohës u martuan.

Por jo gjithçka ka shkuar mirë që atëheërë, pasi sipas ish-bashkëshortit të saj, Alex, Ana ndryshoi sjelle dhe nuk njihej më në kohën kur takohej në mënyrë të mistershme “me disa miq” nga Rusia.

Teksa ka folur për mediat brtianike, Alex tha se Ana kërkonte me ngulm të transferoheshin në SHBA, çka solli edhe divorcin e tyre po në vitin 2005 dhe rusja u zhvendos në New York.

Me jetën e re në Amerikë, thuhej se atje Ana ishte në një lidhje me Michel Bittan, një biznesmen që zotëronte një restorant izraelito-maroken në Nju Jork.

Më pas Ana u mor me pasuritë e patundshme si agjente shitjesh, por në realitet ishte spiune e Rusisë dhe raportonte në Moskë çdo ditë të mërkurë.

I gjithë aktiviteti i saj ishte një kamuflazh për të mbuluar jetën e saj si spiune e një ekuipazhi prej 9 vetash.

Por “Spiunia kokëkuqe” ishte aq e shkathët sa në kohën e Barack Obamës në Shtëpinë e Bardhë, ajo kishte arritur të depërtonte deri tek njerëzit e rrethit të ngushtë të presidentit.

Në vitin 2010 Ana u dëbua drejt Rusisë si një shkëmbim i të burgosurve mes SHBA-së dhe Rusisë, ndërsa në vitin 2012, shefi i kundër-zbulimit në FBI, Frank Figliuzzi pohoi se Chapman gati komprometoi një anëtar të lartë të kabinetit të presidentit Obama.

Por, fama e Anës nuk është vetëm kjo. Në vitin 2010 ajo u shpall gruaja e vitit në Rusi, ku deklaroi:

“Nuk do të konfirmoj kurrë nëse kam punuar apo jo për inteligjencën ruse. Ajo që mund të them, është se, jemi në prag të fillimit të një epoke të artë për Rusinë. Dashuria për atdheun është e detyrueshme, në mënyrë që të gjithë të ndërtojmë një vend ku të gjithë do të realizojmë ëndrrat tona!”.

Pak kohë nga kjo, Ana nisi punë në administratën shtetërore ruse, më vonë u angazhua ne televizion si moderatore dhe modele.

Por lajmi më i bujshëm ishte ai i vitit 2015, kur revista ruse “Starhit”, bëri me dije se Ana lindi fëmijën e saj të parë.

Asokohe Ana Chapman u bë me djalë, por identiteti i babait të fëmijës nuk u zbulua kurrë. Megjithatë shumë zëra në Rusi dyshojnë e disa të tjerë pohojnë se babai i fëmijës së Anës është vetë Vladimir Putin./ Lajmi i Fundit.al