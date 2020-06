Vijon mbledhja e Këshillit Politik, a do të jetë takimi i fundit për zgjedhoren?!

Takimi i sotëm i Këshillit Politik mendohet të jetë i fundit për të përfunduar dhe vulosur reformën zgjedhore dhe të gjitha pikat për të cilat palët kanë arritur marrëveshje të përkthehen në amendamente ligjore dhe të mirëpërcaktuar në Kodin e ri Zgjedhor. Prej orës 17:00 vijon takimi mes anëtarëve të Këshillit Politik, ku ekspertët e të gjitha palëve dhe ata të OSBE/ODIHR-it po plotësojnë teknikalitetet e të gjithë kuadrit ligjor të reformës zgjedhore.

Ditën e sotme do të diskutohet për përbërjen e KQZ dhe , ku tashmë ajo përbëhet nga 3 organe të reja Komisioneri, Rregullatori dhe KAS (Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve). Gjithashtu sot do i jepet dhe ‘dora e fundit’ të gjitha pikave dhe ndryshimeve që do të bëhen për Kodin Zgjedhor dhe më pas do i dërgohet Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore që do e dërgojë atë në Kuvend për votim.

Deri tani palët kanë arritur dakordësimin dhe teknikalitete për pjesën më të madhe të çështjeve dhe kjo u vërtetua edhe nga Damian Gjiknuri dhe Oerd Bylykbashi, mbrëmjen e djeshme pas takimit, ku thanë se “është arritur konsensusi për identifikimin biometrik dhe financimin e partive”.

Marrëveshja e arritur për zgjedhoren në Këshillin Politik nuk është pranuar nga opozita parlamentare, e cila kanë dërguar kërkesat e saj në Kuvend duke kërkuar lista të hapura, ndryshim të sistemit zgjedhor dhe moslejimin e koalicioneve parazgjedhore, por dhe brenda saj kanë vijuar përçarjet, ku Artur Roshi, Besnik Troplini dhe Kostaq Papa tërhoqën firmën e tyre, pasi nuk ishin dakord me pikën e moskrijimit të koalicioneve parazgjedhore. Kjo ka bërë që 11 deputetë të tjerë të opozitës parlamentare të dalin sot me 8 propozime të reja mbi Kodin e ri Zgjedhor dhe ndryshimet në Kushtetutë.

Report Tv zbardhi mbrëmjen e së dielës amendamentet e Kodit Zgjedhor mbi të cilat Këshilli Politik vijon punën, ku disa nga pikat e dakordësuar dhe që ishin pjesë e diskutimeve të punës së këtij këshilli ishin roli i medias në zgjedhje, ku reklamat në fushatë do të lejohen, por jo materiale të parapërgatitura. Vota e emigrantëve do të jetë përgjegjësi e KQZ dhe do të administrohet dhe monitorohet nga ajo. Kolegji Gjyqësor Zgjedhor do të funksionojë me 8 anëtarë nga 10 që kanë qenë dhe të gjithë anëtarët duhet të kenë kaluar vettingun. Gjithashtu është vendosur për monitorimin e qendrave të votimit me kamera, rolin e policisë në zgjedhje dhe hetim të krimeve zgjedhore nga SPAK.