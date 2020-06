Diten e sotme Shqiperia ka shenuar nje tjeter rekord te ri nga koronavirusi. 82 raste te reja jane regjistruar në vend në 24 orët e fundit me covid-19.

Kjo shifer e dites se sotme, eshte me e larta qe vendi yne ka regjistruar qe prej 9 marsit, kur u shpall pandemia ne vend.

Prej ditësh tashmë po regjistrohen në vend shifra të larta për rastet me covid-19: 69 raste dje, dhe ditët e mëparshme 57, 48, 44, 31.

Kryetarja e Komitetit të Ekspertëve Mira Rakacolli tha se shifrat e larta të ditëve të fundit ishin të pritshme që në momentin që u vendos për hapjen e vendit.

“Çdo program hapje shoqërohet me rritje, kudo është ky fenomen, ne e prisnim , kemi menduar dhe një maksimum numrash në rast hapjesh dhe se deri ku mund të përballohen. Dhe këto që kemi aktualisht janë të përballueshme. Momenti që u bë hapja ishte tërësisht e arsyeshme kjo gjë”, tha ajo.

Por Rakacolli flet dhe për një neglizhencë dhe ulje të vigjilencës nga qytetarët:

“Vërtet u tha se do hapen të gjitha, bizneset etj me radhë, por të gjitha këto duhet me protokolle, me maska, distancim etj me radhë dhe të gjitha këto nuk janë zbatuar fatkeqësisht , sepse po vëmë re se njerëzit po sillen sikur të kishte mbaruar pandemia”, tha Rakacolli ne top channel.

Pyetjet se a po shkojmë drejt një imunizimi të popullatës, Rakacolli iu përgjigj: Do duhet që 60-70 përqind e popullsisë ta ketë kaluar minimalisht sëmundjen që të flasim për diçka të tillë. Por duhet të mbrohemi derisa të dalë vaksina.