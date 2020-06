Rama jep 3 masat e rëndësishme: Nuk lejohen grumbullime, burg bizneseve në shkelje dhe …

Kryeministri Edi Rama tha se nuk do të tolerohen më asnjë biznese që nuk respekton protokollin e sigurisë dhe përveç gjobave do të aplikohet dhe heqja e lirisë, pasi nuk mund të lejohet cenimi i jetës së qytetarëve.

Gjithashtu nuk do të lejohen grumbullimet dhe do të penalizohen dhe qytetarët në rrugë nëse nuk respketojnë distancimin social.”Pasi kam folur gjerë e gjatë me ekspertët kemi marrë tre vendime.

1-Nuk do të lejojmë më asnjë lloj grumbullimi, qoftë edhe politik dhe u them të gjithëve vazhdoni punën, liria lëvizjes është e garantuar, por grumbullimi me shumë se sa numri i personave të lejuara nga protokolli i sigurisë nuk do të lejohet më. Policia do të bëj detyrën pa bërë asnjë dallim ndaj kujtdo qoftë. Kush merr pjesë në grumbullimi apo grupime më të mëdha se sa numrat e lejuara do të penalizohet drejtpërdrejtë individualisht.

2- Bizneset nuk do të tolerohen më në shkelje të protokolleve të sigurisë duke rrezikuar shëndetin e njerëzve. Përvec gjobave do u hiqet dhe liria.

3- Qytetarët do të vijonë të qarkullojë lirisht pa kufizime e autorizime, por edhe ato do të penalizohen nëse kapen në shkelje të rregullave të thjeshta të distancimit social.” tha Rama