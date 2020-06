Po hiqte letrën murale, gruaja gjen shënimin e pabesueshëm nga pronari i mëparshëm

Ndodh që një shënim nga një i panjohur të të ndihmojë shumë atëherë kur më së paku e pret.

Një grua australiane ishte duke restauruar murin e shtëpisë së saj kur pas letrës murale ajo gjeti një shënim që i dha ca këshilla të dobishme për punën e mëtejshme me murin.

Australiania ishte në mes të zhveshjes së letrës murale kur zbuloi mesazhin nga pronari i mëparshëm, i cili e kishte nënshkruar letrën si “Jon, 21 dhjetor 1997” dhe kjo letër u zbulua 22 vite më vonë.

Shënimi në letër lexonte:

“Nëse ndonjëherë do të duhet ta vishni me letër këtë dhomë do të duhen 8 tuba letër-murale. Bleva 6 të tillë për 17 dollarë një me 5 dhjetor 1997 dhe nuk më dolën për ta mbuluar të gjithë sipërfaqen. Kjo gjë më acaroi me të vërtetë shumë.”

Gruaja e shpërndau këtë ndodhi në Facebook dhe njerëzit “shpërthyen” në komente duke e quajtur këtë si një ide tepër të zgjuar dhe deri tani postimi i saj ka grumbulluar mijëra komente dhe më shumë se 8500 pëlqime.

Burimi: Mirror | Përktheu dhe përshtati: Lajmi i Fundit.al