Pa në ëndërr sikur fitoi Lotarinë Kombëtare, kur zgjohet i ndodh e pabesueshmja

Kush tha që ëndrrat nuk mund të bëhen realitet?

Një burrë australian ka fituar lotarinë me një vlerë prej më shumë 800.000 dollarësh dhe kjo i duket akoma e pabesueshme.

Burri nga Victoria, u tha zyrtarëve të Lotarisë Kombëtare në Australi së e kishte harruar fare biletën, por një natë më parë kishte parë në ëndërr sikur kishte fituar.

Ai tha:

“Ishte mjaft e çuditshme, pashë një ëndërr të shtunën mbrëma sikur kisha fituar lotarinë dhe me paratë ndërtova një kopsht të bukur për familjen time. Nuk doja të zgjohesha nga zhgënjimi që do pësoja… Por kur u zgjova të dielën në mëngjes i tregova gruas për ëndrrën time dhe ajo më pyeti nëse e kisha kontrolluar biletën, por e kisha harruar fare. E mora e kontrollova dhe numrat në biletën time përputheshin me biletën fituese dhe ja ku jam me 830 mijë dollarë të fituar!”

Fituesi i lotarisë është shprehur se fillimisht me paratë e fituara do t’i përmbahet planit që kishte parë në ëndërr dhe se do të përpiqej të qëndronte me këmbë në tokë edhe pas këtij fati të pabesueshëm.

Burimi: UPI | Përktheu Lajmi i Fundit.al