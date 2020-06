Bllokohet reforma zgjedhore, prishet pakti PD-PD, nuk ka dakordësi për komisionet zgjedhore

Takimi i sotem i Keshillit Politik ka perfunduar me nje krisje mes paleve ne lidhje me dakordesine e arritur me qellim finalizimin e reformes Zgjedhore. Mesohet se perplasja ka ndodhur per shkak te formules se zgjedhjes se anetareve te komisioneve zgjedhore.

Partia Demokratike ka reaguar në lidhje me zhvillimet e sotme në tryezën e Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore ku shprehet se PS kërkon të emërojë vetë të gjithë anëtarët. Ndërkohë në këtë reagim thuhet se bisedimet në këtë tryezë janë bllokuar sërish duke argumentuar se shkak është bërë formula për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili përbëhet nga 3 trùpa

Por burime nga opozita bëjnë të ditur se Partia Socialiste kërkon të zgjedhë vetë të gjithë anëtarët, duke hequr çdo garanci për opozitën në nivelin më të lartë te administrimit të zgjedhjeve. “Në këtë mënyrë, PS kërkon të kapë KQZ për një peridhë të gjatë, duke zhbërë edhe garancitë që janë aktualisht në Kod për opozitën”.- u shpreh një burim zyrtar i opozitës.

Të njëjtat burime konfirmojnë se propozimi i opozitës bazohet në dakordësinë e arritur më 5 qershor me ndërmjetësimin e SHBA dhe BE. Sipas këtoj dokumenti qeveria dhe opozita pranuan që Komisionëri të zgjidhet me konsultime mes palëve, mdërsa nënkomisoneri të zgjidhet nga opozita, ndërkohë që 5 anëtarët në Komisionin Rregullator dhe KAS të ndahen në mënyrë proporcionale midis maxhorancës dhe opozitës.

Formula e opozitës për KQZ

Opozita ka paraqitur sot zyrtarisht në Këshillin Politik formulën për zgjedhjen e anëtarëve të KQZ.

Formula e propozuar për zgjedhjen e anëtarëve të KQZ që ka propozuar sot opozita është e njëjta formulë e përzgjedhjes që është përdorur për organet e reja të sistemit të drejtësisë. Kjo formulë e prezantuar asokohe nga faktori ndërkombëtar, u pranua nga palët si zgjidhje për të ruajtur profesionalizimin dhe pavarësinë e institucioneve. Konkretisht, formula parashikon tre faza:

a)Kontrolli i kritereve formale nga një institucion i pavarur kushtetues, si Avokati i Popullit.

b)Zgjedhja nga një komisioni përzgjedhës i kandidatëve, me përbërje të balancuar, 3 maxhoranca dhe 2 opozita.

c)Votimi i listës në bllok nga Kuvendi.

Sipas opozitës, PD ka pranuar formulën e re të kompozimit të KQZ, por duke ruajtur garancitë aktuale mbi balancimin e KQZ, kohëzgjatjen e mandateve të anëtarëve dhe mbi shumicën e konsensusale për vendimmarrjet e rëndësishme. Aktualisht ligji parashikon që për disa cështje me rëndësi pë zgjedhjet vendimmarrja është me shumicë të cilësuar, pra me konsensus midis mazhorancës dhe opozitës. PS po tenton të heqë nga ligji, garancitë që ekzistojnë prej 17 vitesh për çdo opozitë në menaxhimin e zgjedhjeve