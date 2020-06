UEFA merr vendimin zyrtar për Champions: Do të jetë një Final Eight e gjitha në Lisbonë!

Uefa ka marrë vendimin se si do të mbyllet ky sezon i Champions League, i cili u ndërpre në mes për shkak të pandemisë Covid-19.

Sipas Uefa-s, do të jetë një Final Eight në Lisbonë nga 12 deri në 23 gusht! Tetë skuadrat e kualifikuara për në çerekfinale do të ndeshen me një përballje të vetme më 12-13-14-15 gusht, ndërsa gjysmëfinalet do të luhen më 18 dhe 19 gusht, finalja e madhe do të luhet më 23 gusht.

Më herët do të luhen takimet e mbetura të 1/8-ave të kthimit, kur në 7-8 gusht do të luhen Juventus-Lion në Torino, Barcelona-Napoli në “Camp Nou”, Bajern-çelsi në Mynih dge Siti-Real në Mançester.

Finalja e vitit të ardhshëm do të organizohet në Stamboll, ndërsa ajo e vitit 2022 në Shën Pjetërburg.