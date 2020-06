Të gjithë “kalojnë klasën” pas fitores me Majorkën, përveç blerjes së bujshme

Barcelona u rikthye në La Liga me një rezultat bindës dhe një imazh shumë pozitiv, i cili e ndihmoi që të fitonte me goleadë kundër Majorkës. Të besuarit e Setienit patën një fillim spektakolar, pastaj vuajtën disa minuta dhe në fund vendosën që ta “vrisnin” kundërshtarin. Për kampionët e Spanjës pati lajme shumë të mira pas kësaj ndeshjeje, por jo të gjitha ishin të tilla.

Lajmi më i mirë ishte sigurisht goli i Martin Breithueitit. Danezi gjeti golin e parë me fanellën katalanase pas transferimit te Barcelona. Kishte shumë ironi me transferimin e tij, por e vërteta është se në fushë ai tregoi shumë vlera. Që në “Bernabeu” tregoi minuta pozitive, por goli ishte një çlirim. Surpriza tjetër e madhe ishte aktivizimi i Araujos si titullar. I ardhur nga akademia, mbrojtësi i Barcelonës tregoi vlera dhe dha mesazhin e qartë se Setien mund të mbështetet tek ai edhe në të ardhmen. Me Lenglenë e pezulluar dhe Umtitin jo në formën më të mirë, Araujo luajti një ndeshje të shkëlqyer. Këta ishin dy emrat që shkëlqyen, por lajmet e tjera ishin gjithashtu pozitive.

Fillimi i lojës me grintë dhe me karakter, por edhe ambicia për ta mbyllur shumë shpejt sfidën. Arturo Vidal tregoi se vazhdon të jetë një mesfushor goleador. Ky repart nuk ka qenë më i miri këtë sezon te Barcelona, por Vidal është lojtari që shfaqet gjithmonë në momentet e vështira dhe thyen mbrojtjet kundërshtare. Rikthimi i Luis Suarezit ishte gjithashtu diçka pozitive. Uruguaiani luajti pa frikë e pa shqetësime dhe duket se gjuri i tij është në rregull. I mjaftuan pak minuta për t’iu afruar golit. Efektiviteti i Leo Mesit gjithashtu është një lajm i mirë, edhe pse për atë nuk ka shumë dyshime. Dy asiste dhe një gol janë arma më e mirë për Barcelonën.

Por, lajmi negativ është Antuan Grizman. Vazhdon ende të jetë një objekt i çuditshëm në Barcelonë dhe nuk po përshtatet me stilin e kësaj skuadre. Përpara startit tha se ndihej në formën më të mirë të mundshme, por në fushë nuk tregoi asgjë. Nuk u shfaq, as me lojë, as me gola. Duhet të ndryshojë patjetër, sepse kështu rrezikon që të “digjet” përfundimisht.