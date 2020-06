Skandal në Krujë! Mjeku dhe gruaja e tij e prekur nga Covid-19 refuzojnë karantinën, dalin në kafe e punë

Teksa shifrat e të infektuarve me Covid-19 vetëm rriten në vendin tonë prej më shumë se një jave, një rast i paprecedent është shënuar në Krujë.

Është mjeku Ardian Mata dhe gruaja e tij, laborante në njësinë vendore të shëndetit publik, të cilët nuk repsektuar karantinimin pasi gruaja e mjekut Mata ka rezultuar pozitive vetëm dy ditë më parë.

Sipas gazetës “Shqiptarja”, mjeku Ardian Mata së bashku me gruan e tij shkojnë në punë, duke vënë në rrezik jetën e kolegëve dhe pacientëve, por edhe vijojnë jetën e tyre normalisht duke shëtitur në qytet, konsumuar kafe, për pasojë është shndërruar kështu në një rrezik shumë të madh për përhapjen e COVID-19.

Për këtë arsye, drejtuesit e spitalit i kanë bërë një shkresë Komisariatit të qytetit që të bëjnë karantinimin e detyrueshëm të çiftit të mjekëve. Siç shihet në videon e “Report Tv”, mjeku ndodhet në ambientet e punës, teksa kontakton me dy punonjës të tjerë, pa distancë me njëri- tjetrin, madje njëri prej tyre nuk mban siç duhet maskën.

loading...

Bashkëshortja e mjekut, sot do të ristestohet, ku përgjigja nëse është negativizuar ose jo, do të dalë ditën e nesërme. Megjithatë, edhe nëse përgjigjja është negative, e gjitha familja duhet të qëndrojë edhe 2 javë të izoluar, siç ndodh me çdo të prekur, pasi mund të jenë burim infeksioni, por një rregull i tillë është thyer nga mjeku.

Me refuzimin e karantinimit, çifti Mata bën një vepër penale e cila ndëshkohet nga gjobë deri në burg. Me ndryshimet e Kodit Penal, të cilët janë bërë gjatë periudhës së pandemisë, çifti Mata rrezikon të shkojë pas hekurave. Dënimi më i rëndë, deri në 5 vjet do të jetë nëse nga kontakti me ta, do t’i shkaktohet vdekja e një personi tjetër.

Në këtë spital ka qenë për inspektim disa ditë më parë edhe ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, ku siç u pa nga fotot e shpërndara nga vetë zyra e shtypit ajo nuk ishte e pajisur me maskë. Ulja e vigjilencës së bluzave të bardha dhe moszbatimi i masave nga ana e tyre, është bërë shkak për rritjen e rasteve të reja me COVID-19, dhe një gjë e tillë është pranuar edhe nga vetë Ministria.