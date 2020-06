Rifillojnë zyrtarisht fluturimet/ TIA: Nisjet nga Shqipëria të kufizuara, ja kush lejohet të udhëtojë

Tirana International Airport njofton se sot zyrtarisht kanë filluar fluturimet me BE dhe vendet jo anëtare të BE.

Fluturimet e para janë sot në drekë me Vjenën, Beogradin dhe Frankfurtin kurse në darkë vijohet me Athinën.

TIA paralajmëron se nuk lejohen nga Shqipëria të udhëtojnë jashtë, por vetëm rezidentët apo nënshtetasit në BE që janë bllokuar në Shqipëri.

Po ashtu apelohet që udhëtarët të respektojnë protokollet e higjineës, me masa të detyrueshme për t’u mbajtur.

NJOFTIMI NGA TIA

15.06.2020

Tirana International Airport njofton se sot rifillojnë fluturimet e mëposhtme:

🛬Austria Airlines – Fluturimi nga Vjena mbërrin në 14.20 dhe niset në 15.05

🛬Air Serbia – Fluturimi nga Beogradi mbërrin në 14.30 dhe niset në 15.00

🛬Air Albania – Fluturimi i riatdhesimit nga Frankfurti mbërrin në 18.15

🛬Aegean Airline – Fluturimi nga Athina mbërrin në 19.25 dhe niset në 20.05

Ju lutemi pasagjerëve që udhëtojnë, të respektojnë protokollet e higjenës. Maskat janë të detyrueshme.

Ndërkohë, nisjet nga Shqipëria janë ende të kufizuara për personat që nuk janë të pajisur me leje qëndrimi apo pasaportë për destinacionet e sipërpërmendura.

Lejohen të udhëtojnë vetëm rezidentët në Bashkimin Europian dhe nënshtetasit EU.

Situata ndryshon me orë, ndaj ju lutemi dhe për pak durim. Çdo njoftim i shtetit shqiptar në lidhje me çdo fluturim, do t’jua përcjellim menjëherë në faqet tona zyrtare.

loading...

Ju faleminderit për bashkëpunimin!

Po ringrihemi 🙂

Tirana International Airport

📌15.06.2020

Tirana International Airport announces that the folloëing flights are restarting today:

🛬Austria Airlines – Flight from Vienna arriving at 14.20 and departing at 15.05

🛬Air Serbia – Flight from Belgrade arriving at 14.30 and departing at 15.00

🛬Air Albania – The repatriation flight from Frankfurt arriving at 18.15

🛬Aegean Airline – Flight from Athens arriving at 19.25 and departing at 20.05

Ëe ëould like to inform the passengers ëho are traveling to respect the hygiene protocols. Masks are mandatory.

Meanëhile, only residents of the European Union and EU nationals are alloëed to travel to the destinations mentioned above.

The situation changes by the hour, so please be patient. Any notification of the Albanian state regarding any flight, ëe ëill forëard to you immediately on our official ëebsites.

Thank you for your cooperation!

We rise 🙂

Tirana International Airport