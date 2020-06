Pasi zbuloi shtatzëninë, Olta Boka poston foton e parë me bashkëshortin

Një ditë më parë, këngëtarja, Olta Boka ndau me ndjekësit e Instagramit, një lajm të bukur.

Për herë të parë ajo zbuloi shtatzëninë, që e kishte të mbajtur të fshehtë për 9 muaj. Por përveç lajmit të bukur, Olta postoi për herë të parë një foto me bashkëshortin e saj.

Ndërsa shfaqen të dy me duart te barku i rrumbullakosur, Olta shkruan përbri fotos se, partneri është pikënisja e kapitullit më të bukur të jetës së saj.

“Ti je pikënisja e kapitullit me te bukur te jetes sime! Sidoqofte e ardhmja, sot me lejo te te shtrengoj doren dhe se bashku t’i japim ngjyra aventures qe kemi nisur… Keshtu, do ta kemi me te lehte te themi qe historia jone i perngjan nje fotografie, ne castin e shkrepjes te se ciles, buzeqeshem te lumtur per te mbetur te tille deri ne fund.”