Këngëtari shqiptar organizon protestë për lejimin e dasmave, zhgënjehet nga kolegët

Pre 3 muajsh në Shqipëri dhe Kosovë nuk është lejuar zhvillimi i ceremonive martesore për shkak të pandemisë së Koronavirus dhe kjo me sa duket më së shumti ka mërzitur këngëtarët.

I njohur edhe për pjesëmarrjet e tij në dasma si këngëtar, Labinot Tahiri ka organizuar një protestë në Kosovë për lejimin e këtyre eventeve.

Por, duke qenë se protesta ishte disi e vakët nga numrat pjesëmarrës Tahiri ka postuar një status në Facebook ku shpreh edhe indinjatën ndaj kolegëve që nuk iu bashkuan.

loading...

Këngëtari Labinot Tahiri shkruan:

“Faleminderit shumë për ata që janë dalë në protestë! Nuk dua ta ndëgjojë ndonjë artist apo këngetarë para meje me u ankua për këtë situatë.

Me kukat e me nejt te shpia nuk bahet ndryshimi. Çfar do që të ndodh nesër , lejohen apo nuk lejohen mbremjet pêr mua më nuk qon pesh.

Unë mesazhin e qova deri në fund! Tash pritni vendimet e minsitrisë.”