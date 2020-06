“George Floyd mund të mos jetë vrarë”, teoricieni shqiptar: Si u gënjye për vdekjen e tij

I njohur për teoritë e tij konspiracionale, Alfred Cako ka befasuar edhe një herë me deklaratën e tij lidhur me vdekjen e George Floyd në SHBA.

Vdekja e Floyd i “vuri flakën” shteteve në Amerikë, por i ftuar në emisionin “Kojshia Shoq”, Cako ngriti dyshimet e tij rreth vdekjes së 46-vjeçarit me origjinë afrikane, teksa tha se ai mund të mos ketë vdekur.

Alfred Cako vijoi teorinë e tij duke treguar se, autopsinë e Floyd e ka kryer i njëjti mjek që ka kryer ekspertizën mjeko ligjore të miliarderit pedofil, Jeffrey Epstein, i cili sipas Cakos dyshohet se është gjallë dhe mbahet në një bazë ushtarake amerikane.

loading...

Ai thotë:

Doktori që i bëri autopsinë Jeffrey Epstein që e deklaroi të vdekur, edhe për Epstein thuhet që është i gjallë, por ai është ri-rrëmbyer thonë konspiracionistët, dhe ndodhet në një bazë ushtarake të SHBA-së.

Dhe i njëjti mjek që ka thënë për Epstein që ka vdekur, i cili është mjeku i Illuminatit, po bën edhe autopsinë e George Floyd dhe ka thënë që ka vdekur. Por deri tani nuk e kemi parë asgjëkundi Floyd-in, nuk dihet ku është varrosur. Ka shumë pikëpyetje se polici që e mbyste mbante një dorë të futur brenda, siç e mbajnë të gjithë masonët, gjatë gjithë kohës që e mban atë shtypur.

Ky, Floyd, nuk mbënte asnjë reagim me këmbë e me duar, se një njeri që mbytet lëviz këmbët, lëviz duart, përpiqet të shpëtojë. Ai rrinte dhe thoshte vetëm “I can’t breath, I can’t breath”, ndërsa tjetër polic inçizonte skenën. Po ashtu, një fuoristradë e zezë lëvizte aty rrotull dhe duket sikur instruktonte se çfarë duhet të bënin. Dmth, që ka disa pikëpyetje të mëdha. Nëse do të dalë që Floyd është i gjallë, dhe qeveria amerikane do ta zbulojë këtë gjë. Atëherë këtyre u bie komplet skena e lojës dhe Trumpi do të fitojë shumë. Këta do të përpiqen ta çojnë botën në kaos, sidomos në vendet që nuk u binden, si Anglia, Rusia, SHBA, Turqi. Nëse Trumpi do të fitojë, këto do t’i vërsulen Kinës, duke u përpjekur të nënshtrojë botën përmes Kinës.”

Deklarata me video pas minutës 25:00.