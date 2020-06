E gdhendur deri në detaj: Më në fund “Skulptura” e Capital T e ka një datë publikimi!

Në fund të vitit 2019, reperi i njohur Capital T njoftoi se 2020-a po vinte me surpriza të mëdha.

Pas koncertit madhështor në Tiranë, “Time Capsule”, Kapo u impenjua plotësisht me albumin e tij të ri, disa prej këngëve të të cilit i ka lançuar më herët.

Pandemia Covid-19 e shtyu paksa publikimin e “Skulpturës” së punuar me shumë përkushtim dhe dashuri nga reperi. Megjithatë, më në fund kemi një datë publikimi!

Në një video live në Instagram, Kapo prezantoi për fansat albumin e ri, i cili lançohet në datën 1 të muajit korrik.

“Skulptura” do të përmbajë këngë solo e bashkëpunime, një prej të cilave do të jetë me Ledri Vulën, ndërsa ne mezi po presim t’i dëgjojmë të gjitha këngët që do të na shoqërojnë gjatë ditëve të nxehta të kësaj vere.

“Albumit kam vendosur t’i lë emrin “Skulpturë”. Skulptura është vepër e artit, është diçka që krijohet me mund, krijohet me forcë, krijohet me pasion e dashuri dhe unë konsideroj që këtë album e kam gdhendur ngadalë në detaje për të sjellë më të mirën për njerëzit që e duan muzikën time.”- tregoi më herët reperi gjatë një interviste.