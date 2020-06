Deputeti më i veçantë në Shqipëri, fotografohet me biçikletë rozë e flokë të kuqe

Deputeti i opozitës parlamentare, Selami Jenisheri, kryetar i Partisë së Pensionistëve në Shqipëri, edhe pse nuk jeton mes luksit që jemi mësuar t’i shohim deputetët prapë është ndër më karizmatikët më mediat online.

Sot Jenisheri është fotografuar duke i dhënë një biçiklete ngjyrë rozë, teksa siç duket e ka “kombinuar” me flokët ngjyrë të kuqe në majë të kokës.

Fotot e deputetit janë shkrepur nga fotografi, Agim Rama, i cili në facebookun e tij ka postuar dhe një bisedë që ka zhvilluar me kreun e Partisë së Pensionistëve, i cili sipas tij tregon se edhe nëse nuk zgjidhet deputet, për të rëndësi ka qe pensioni do i dal në vlerën e 7500 mijë lekë të vjetra në muaj.

Agim Rama shkruan në Facebook:

“Deputeti 80 vjeçar Selami Jenisheri me biçikleta femre, trego se do te votoja me kënaqësi listat e hapura e jo ato qe thotë Rama dhe Basha. “Unë jam i lumtur që arrita të bëhem deputet ne moshën 78 vjeçare. Jam njeri me fat. Zoti me ka dhënë energji që te shëtis me biçikleta nga Shkodra ne Tirane ne kohe te mire. Kur bie shi udhëtojë me autobuz.

Takoje miq e shoke dhe me japin kurajo për te qene i forte. Po do me pëlqente që deputetet te zgjidheshin nga populli. Bie fjala Tirana ka 24 njësi. Çdo njësi te përzgjidhte me drejt votë dy veta.

Të futen në garë me njeri-tjetrin dhe kushdo qe fiton te ishte kandidat potencial për forcën e vet politike. Kështu të beje PS-ja ,PD – ja , LSI etj. Kjo do ishte një mrekulli e vërtet.

Si deputeti me i vjetër ne moshë në Kuvendin e Shqipërisë dua te kontribuojë sadopak për ketë vend. Vij nga rrodhet e pensionisteve qe kemi kontribuar gjithë jetën për këtë vend, por s’duhet te na paragjykoni.

Aq ditëm, kaq bëme. E ardhmja u përket te rinjve. Ata duhet te jene ne Kuvendin e ardhshëm…perfundon bisedën deputeti Selami Jenisheri”.

Kur e pyetem se nëse do merrej pas mbarimit te mandatit? Ai na u përgjigje që i mjaftonte pensioni qe i dilte 75 mije leke ne muaj. E se do argëtohej me njerëzit me te dashur te zemrës”