Covid-19/ “Do të publikojmë listën e personave që duhet të vetizolohen”, Maqedonia hapa drastikë

Situata e rënduar me personat e prekur nga Covid-q9 e ka vënë Maqedoninë ne vështirësi dhe kështu strukturat përgjegjëse për shëndetin e qytetarëve kanë marrë masa të reja.

Kështu, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, ka deklaruar se një rrugë për të ulur sa më shumë numrin e të prekurve është publikimi i emrave të personave që duhet të jenë në vetëizolim.

Ministri Filipçe deklaroi:

“Po mendohet edhe për formë alternative juridike si të ndahen këto vendime. Një nga opsionet është, dhe atë në kohë shumë të shkurtë do ta ndriçojmë, të publikohet, sipas ligjit për procedurë administrative, dhe listë të personave të cilët duhet të jenë në vetizolim, për shkak se me të vërtetë po humbet shumë kohë dhe po rrezikohet shëndeti publik nga ana e personave të cilët nuk dëshirojnë të ndihmojnë dhe të bashkëpunojnë me epidemiologët dhe me ISHSSH.”