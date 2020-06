Me shpejtësi skëterrë në fundjavë, policia iu heq patentën 9 shoferëve në Tiranë-Elbasan

Live: Vijon të ndodhë në rrugën interurbane Tiranë-ElbasanPas heqjes së masave kufizuese si pasojë e COVID-19, Policia Rrugore në të gjithë vendin ka shtuar kontrollet duke përdorur dhe bazën logjistike me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore.Aktualisht në Segmentin Sauk-Teg, vijon kontrolli me Radar 📸, nga Policia Rrugore e Tiranës, për të parandaluar aksidentet rrugore si pasojë e shpejtësisë mbi normat e lejuara.Prej katër orësh kontroll, duke u stacionuar me Radar në mbikalime dhe me patrulla mbështetëse në aksin rrugor, janë evidentuar 9 drejtues mjetesh të cilëve u është tërhequr Leja e Drejtimit dhe do dërgohen në OASH, pasi qarkullonin me shpejtësi gati dyfishin e normës së lejuar, shpejtësi që varionte nga 139 km/h deri në 166 km/h, në një orar ku rruga ishte me trafik të plotë dhe rreziku për t'u përfshirë në ngjarje rrugore është i madhMos nxitoni për të arritur fundin🚑, apo 📸✍👮🏻♀, vetëbesimi i tepruar dhe neglizhenca ndaj kufizimeve dhe rregullave të qarkullimit rrugor, mund të sjellë pasoja fatale dhe të pariparueshme për ju dhe përdoruesit e tjerë të rrugës.# PerdoruesRrugeVleresoniJeten# RespektoniRregullat

