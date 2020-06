“Ju uroj të dielë të paqtë”, Rama publikon pamjet magjepsëse të Syrit të Kaltër

Kryeministri Edi Rama ndau këtë mëngjes pamje nga bukuritë magjepsëse të Syrit të Kaltër.

“Mirëmëngjes dhe me këtë peizazh nga Syri i Kaltër, ju uroj të dielë të paqtë”, u shpreh kryeministri Rama.

Syri i Kaltër është një burim uji, dukuri natyrore dhe vend turistik i shpallur monument i natyrës, që ndodhet në fshatin Muzinë të Rrethit e Delvinës, pranë rrugës nacionale Delvinë – Gjirokastër, në jug të Shqipërisë.

Syri i Kaltër është një burim me origjinë karstike me ujëra të freskëta dhe të ëmbla i rrethuar me bimësi të dendur dhe me gjelbërim të përhershëm.

Syri i Kaltër ka një thellësi më shumë se pesëdhjetë metra. Disa zhytës kanë zbritur deri në pesëdhjetë metra, por është ende e paqartë se cila është thellësia e saktë e gropës karstike.

Nga thellësia e burimit dhe veçantia e vrimës karstike uji merr ngjyrën e kaltër nën rrezet e diellit. Syri i Kaltër njihet edhe si ‘Burim i Bistricës’ pasi është burimi fillestar i ujit të lumit të Bistricës, i gjatë 25 km, i cili përfundon në Detin Jon në jug të Sarandës.

