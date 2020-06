Diell dhe rritje temperaturash, ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Gadishulli i ballkanit po ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore të paqëndrueshme të cilat do të ifluencojnë mot pjesërisht të qëndrueshëm në territorin e Shqipërisë gjatë javës.

E Diel dt 14 Qershor 2020 moti do të jetë me diell përgjatë bregdetit dhe shtim të vranësirave në zonat malore. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale deri në 6 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,3-0,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 11/28°C

Zonat e ulëta 12/30°C

Zonat bregdetare 16/26°C