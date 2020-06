“Ai po dridhet përsëri”, shëndeti i Trump vendoset në pikëpyetje, nuk pi dot ujë në gotë

“Ai po dridhet përsëri”, kjo është kryefjala e disa prej mediave amerikane, të cilat i referohen gjendjes që ka shfaqur presidenti Trump në një dalje të fundit, ku po mbante fjalën para të diplomuarve në Akademinë Ushtarake në West Point.

Trump filloi të ngrejë gotën me ujë me dorën e djathtë, por dukej se nuk ishte në gjendje ta udhëzonte deri në buzët e tij. Presidenti përdori dorën e majtë për të çuar gotën me ujë drejt gojës së tij.

Këto detaje ishin të mjaftueshme për turmën, për ta shpallur liderin amerikan të papërshtatshëm për shërbim. Në rrjetet sociale po përhapet hashtagu “#TrumpIsNotWell” ose “#Trumpnukështëmirë”.

Pavarësisht shakave që mund të jenë nxitur në rrjet, shëndeti i Trump është një temë me interes intensiv dhe çdo veprim i tij vëzhgohet nga afër. Kritikët e Trump dhe madje disa profesionistë të mjekësisë besojnë se informacionet janë shenja të problemeve potencialisht serioze mjekësore.

“Kjo është një shenjë e vazhdueshme neurologjike që, e kombinuar me të tjerët, do të ishte mjaft shqetësuese për të kërkuar një skanim të trurit,” shkroi Dr. Bandy Lee, një psikiatër e Yale në Tëitter.

Është hera e dytë në dy javë që Trump ka tërhequr vëmendjen në një ngjarje publike. Ai u duk i paaftë të qëndronte i qetë gjatë një ceremonie solemne në Varrezat Kombëtare të Arlington në Ditën e Përkujtimit. Disa vëzhgues vunë re se ai kishte vështirësi në ngritjen e një kurore me krahun e djathtë.

Trump këmbëngul se ai është në shëndet të përsosur dhe Shtëpia e Bardhë lëshoi ​​një fizik vjetor që pretendonte se ai është në gjendje të mirë për moshën e tij, plot 74-vjeç.

This is the clip getting most attention. Can neurological twitter weigh in? What’s really going on with Trump? pic.twitter.com/Y5JsSoj7bu

— Claude Taylor (@TrueFactsStated) June 13, 2020