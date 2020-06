415 mijë dollarë për një muaj, këngëtarja e famshme zgjedh vilën lukzose për pushime

Këtë verë këngëtarja e famshme Rihanna me sa duket do ta kalojë në bregdetin e Hamptons, SHBA, një zonë shumë e preferuar prej VIP-ave gjatë muajve të verës.

Kjo është vila e cila dikur përdorej nga Kourtney dhe Khloe Kardashian për realizimin e serialit të tyre ““Khloe and Kourtney take The Hamptons” dhe siç mund ta kuptoni Rihanna do paguajë një shumë marramendëse për qëndrimin e saj këtu.

Sipas burimeve nga mediat e huaja, Rihanna do të paguajë 415 mijë dollarë në muaj për të qëndruar në vilën luksoze.

Kjo pronë i ka të gjitha, 5 dhoma gjumi, 6 banja, ambiente të ndryshme për argëtim, plazh privat dhe çdo gjë tjetër që këngëtarja mund të dëshirojë.

Vila shtrihet në thuajse 1000 metra katrorë dhe Rihanna ka menduar që muajt e verës t’i kalojë në të si një mënyrë për t’u qetësuar dhe ku i dihet mbase frymëzohet për t’u rikthyer në muzikë.