SPAK mbyll hetimin për grabitjen e milionave në Rinas, u komunikon akuzën 6 të arrestuarve

SPAK ka kaluar dosjen e grabitjes së Rinasit në 2019 me 6 të akuzuar në GJKKO. 6 janë akuzuar fillimisht nga SPAK pasi dosja është ndarë sepse dyshohet që ka edhe të përfshirë të tjerë.

Prokuroria e Posaçme Kunder korrupsionit dhe Krimit te Organizuar mbyll hetimet per grabitjen e 9 prillit 2019 ne Rinas. SPAK u ka komunikuar akuzen personave te arrestuar per kete ngjarje dhe pritet qe dosja te shkoje ne gjykate per seance paraprake.

Organi i akuzes ka marre te pandehur, Eldi dhe Klemend Çala, Oltion Veselin, Elton Piklin, Renaldo Sulen, Alkond Bengasin. Ndersa per Ragip Hajdinin i njohur si daja nga kosova i cili ndrroi jete te Marten ne spitalin e Traumes do te pushojet akuza.

SPAK ka cilesuar si kreun e grupit kriminal Admir Muratin qe u vra diten e grabitjes gjate perpjasjes me arme me policine. Ne kerkim vazhdon te jete Talo Çela per te cilin ka mase sigurie ne mungese.

Gjykata e Posaçme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, do te vendose nese ceshtja do te kaloj per gjykim, do te pushoj akuzen ose do ta kthej per rihetim.